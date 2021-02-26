Москвичи собрали игрушки для онкобольных детей

Акцию провели по инициативе "Единой России"

Игрушки, которые москвичи собрали для онкобольных детей, передали в медицинский центр Блохина. Благотворительная акция стартовала в середине февраля по инициативе партии "Единая Россия", передает "ТВ Центр".

Положить игрушку, книгу или набор для творчества в "Коробку Храбрости" мог любой неравнодушный горожанин. Сотни ярких, добрых и умных подарков волонтёры привезли детям, которые проходят долгое лечение или реабилитацию в стенах клиники. Всё, что понравилось, можно было забрать в палату. Впрочем, никто туда не торопился - хотелось подольше побыть с гостями.

"В рамках таких визитов и акций, как сегодня, очень радостно видеть такое число гостей с подарками. Конечно, и дети, и семьи это видят, спасибо большое за такую поддержку. Это действительно помогает добиваться лучших результатов", - сказал замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Кирилл Киргизов.

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