В Москве спасли краснокнижного бенгальского тигра

Зверя выходили сотрудники Центра передержки диких животных

"Продам краснокнижного бенгальского тигрёнка", - такое объявление было размещено в интернете. Как выяснилось, маленький зверь жил в тесной клетке, почти не получал пищи и фактически был доведен до истощения.

Своих нынешних хозяев тигренок встречает рыком. В этом звуке всё: и радость встречи, и благодарность. Ведь еще три месяца назад сотрудник Центра передержки диких животных на вопрос, выживет зверь или нет, отвечал уклончиво.

Объявление о продаже краснокнижного бенгальского тигра разместили в интернете. Илья Вершинкин позвонил покупателю и пришел на встречу: "Увидел на месте тигренка в клетке, в собачьей переноске. А в клетке была тряпка бензиновая. Забрал, увез домой тигренка".

Оплатить покупку он пообещал в рассрочку – слишком слабым было животное. Но на самом деле сразу передал зверя в полицию. Следователи завели уголовное дело, а тигра определили в Центр передержки диких животных. Тряпку, пахнущую бензином, продавцы использовали, чтобы он вел себя спокойней, а кормили вообще неизвестно чем.

"Он был истощенный, измученный, крайне истощенное, нервное состояние", - рассказал руководитель Центра передержки диких животных Виталий Ратнер.

Все это время ветеринары тигра лечили, клетку обрабатывали ультрафиолетом, чтобы восполнить нехватку солнца. В результате сотрудники Центра довели бенгальского котенка до нормального веса и заставили его поверить в то, что человек - не враг.

Сейчас тигренок прекрасно себя чувствует. Он дружелюбно относится даже к незнакомым людям. Когда играет, пытается прикусить, однако когтей не выпускает.

У центра - огромный опыт выхаживания тигров. Один бывший питомец сейчас находится в зоопарке Ярославля, другой - в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Дальнейшую судьбу этого пока не определили, поскольку он фигурирует в уголовном деле.

"Если в полицию кто-то обратится с просьбой передать, мы будем готовы его передать в какую-то специализированную организацию, которая обладает необходимыми вольерами, работниками для его дальнейшего содержания", - заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

Пока для тигренка подготовили летний вольер. С приходом весны он, наконец, сможет получать солнечные ванны, а также завести себе друзей среди других животных.

Иван Колесников, Елена Малик, Тимофей Проймин, Илья Орлов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"