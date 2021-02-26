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МИД назвал Twitter инструментом диктата Запада

13:51
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Ранее соцсеть заблокировала более 370 аккаунтов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала социальную сеть Twitter.

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"Вынуждены вновь заметить, что Twitter стремительно вырождается из независимой дискуссионной площадки в инструмент всемирного цифрового диктата в руках западного истеблишмента", - приводит слова спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.

Ранее Twitter объявил о блокировке 373 аккаунтов "за информационные операции" против США и НАТО. Среди них, по сообщению соцсети, было 100 российских.

"Приведенная в отчете самого Twitter мотивировочная часть в принципе абсурдна", - подчеркнула Захарова, заметив, что, по логике Twitter, заблокировать можно вообще все страницы.

Показательно, заключила представитель МИД, что аккаунты из западных государств объектами подобных операций не становятся

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