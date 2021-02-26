МИД назвал Twitter инструментом диктата Запада

Ранее соцсеть заблокировала более 370 аккаунтов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала социальную сеть Twitter.
"Вынуждены вновь заметить, что Twitter стремительно вырождается из независимой дискуссионной площадки в инструмент всемирного цифрового диктата в руках западного истеблишмента", - приводит слова спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.
Ранее Twitter объявил о блокировке 373 аккаунтов "за информационные операции" против США и НАТО. Среди них, по сообщению соцсети, было 100 российских.
"Приведенная в отчете самого Twitter мотивировочная часть в принципе абсурдна", - подчеркнула Захарова, заметив, что, по логике Twitter, заблокировать можно вообще все страницы.
Показательно, заключила представитель МИД, что аккаунты из западных государств объектами подобных операций не становятсяВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"