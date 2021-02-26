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Бузова раскрыла подробности инсульта сестры

14:11
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Звезда сильно переживала за родственницу

Ольга Бузова вспомнила, как узнала о том, что ее сестра Анна перенесла инсульт. Певица в это время была на тренировке "Ледникового периода". Бузова призналась, что долго не могла поверить в случившееся.

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"Она до сих пор приходит в себя. Я помню, как она первое время не выходила на связь, и это было ужасно. Я записывала голосовые сообщения по две минуты, по пять минут, а она ничего не отвечала. Потому что не мог­ла разговаривать, у нее на несколько дней речь вообще пропала, она только мычать могла", - рассказала телеведущая.

По словам Бузовой, многие подписчики не поверили в новость об инсульте Анны и сочли ее фейком. В результате певица получила от поклонников не поддержку, а негатив, передает "7Дней".

32-летняя Анна Бузова перенесла инсульт в ноябре прошлого года.

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