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На Украине сообщили о побочных эффектах от вакцины AstraZeneca

14:12
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Всего зафиксировано семь таких случаев

Заместитель министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о нескольких случаях побочных эффектов после применения в стране вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca.

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"По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас семь, они все несерьезные", - приводит слова Ляшко РИА "Новости".

Он уточнил, что шесть случаев зарегистрировали в Черкасской области, один - в Черниговской области.

Утром во вторник в Киев прилетел борт с 500 тысячами доз Oxford/AstraZeneca, вакцинация началась на следующий день. Всего за два дня привились 1338 человек. Регистрировать российскую вакцины украинские власти отказались.

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