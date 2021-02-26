На Украине сообщили о побочных эффектах от вакцины AstraZeneca

Всего зафиксировано семь таких случаев

Заместитель министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о нескольких случаях побочных эффектов после применения в стране вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca.

"По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас семь, они все несерьезные", - приводит слова Ляшко РИА "Новости".

Он уточнил, что шесть случаев зарегистрировали в Черкасской области, один - в Черниговской области.

Утром во вторник в Киев прилетел борт с 500 тысячами доз Oxford/AstraZeneca, вакцинация началась на следующий день. Всего за два дня привились 1338 человек. Регистрировать российскую вакцины украинские власти отказались.

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