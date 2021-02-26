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В российских школах могут вернуть оценки за поведение

14:48
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Это поможет справиться с хулиганами, считают авторы идеи

В школах нужно вновь начать выставлять оценки за поведение, считает руководитель национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

По ее словам, такая мера позволит приструнить школьных хулиганов и положительно скажется на дисциплине. Волынец отметила, что иногда в классе появляется ребенок с дефицитом внимания, который доставляет много неудобств как учителям, так и одноклассникам.

Волынец подчеркнула, что на сегодняшний день справиться с такими детьми практически не представляется возможным, поскольку детей с отклонениями в поведении нельзя ни отчислять из школы, ни оставлять на второй год.

"Родители других учеников могут написать претензию, обязательно в письменном виде. После этого руководство школы вправе инициировать медиацию для решения конфликта. Нужно понимать, просто хулиганство это или какое-то серьезное отклонение ментального характера. Вопрос также решается в судебном порядке", - отметила она.

Однако эта процедура не мгновенная, и детям еще какое-то время придется терпеть выходки хулигана. В этом случае могли бы помочь оценки за поведение, с помощью которых можно воздействовать на непослушных учеников, передает ФАН.

"Думаю, что даже появление некоей школьной полиции приведет к тому, что мы просто погрязнем в разборках", - добавила Волынец.

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