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В Москве от коронавируса выздоровели еще 2423 человека

14:24
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Скончались за сутки 44 пациента

Как сообщили в федеральном штабе по контролю за распространением COVID-19, от коронавирусной инфекции в Москве за сутки выздоровели еще 2423 пациента, все они получали соответствующее лечение.

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Всего в городе поправился 893871 человек.

"Подтверждено 1336 новых случаев заражения, госпитализировано 788 человек, скончались 44 пациента", - добавили в оперштабе, напомнив о необходимости вызывать врача и оставаться дома при симптомах ОРВИ.

В целом в стране за сутки зарегистрировали 11086 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших - 4223186. Умерли от инфекции 85304 пациента.

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