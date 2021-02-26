В Москве от коронавируса выздоровели еще 2423 человека

Скончались за сутки 44 пациента

Как сообщили в федеральном штабе по контролю за распространением COVID-19, от коронавирусной инфекции в Москве за сутки выздоровели еще 2423 пациента, все они получали соответствующее лечение.

Всего в городе поправился 893871 человек.

"Подтверждено 1336 новых случаев заражения, госпитализировано 788 человек, скончались 44 пациента", - добавили в оперштабе, напомнив о необходимости вызывать врача и оставаться дома при симптомах ОРВИ.

В целом в стране за сутки зарегистрировали 11086 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших - 4223186. Умерли от инфекции 85304 пациента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"