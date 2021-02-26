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Лавров: США предупредили об ударе по Сирии за несколько минут

14:46
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Атака произошла в ночь на пятницу

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал авиаудары Соединенных Штатов по объектам проиранских групп в районе сирийско-иракской границы.

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"Наших военных предупредили за четыре или пять минут [до авиаудара]", - приводит слова министра ТАСС.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, Москва пока не в курсе дальнейших планов американцев по поводу их постоянного присутствия в САР, но поинтересуется этим вопросом.

"Якобы они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить", - уточнил Лавров.

Атака произошла в ночь на 26 февраля. По заявлению Пентагона, удар стал ответом на недавние атаки в Ираке на представителей США. Саудовский телеканал "Аль-Хадас" сообщил о гибели 17 членов проиранских формирований.

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