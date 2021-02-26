Николай Бурляев поддержал установку памятника Александру Невскому на Лубянке

По его словам, место удачно подходит для воина или святого

Режиссер Николай Бурляев заявил, что, по его мнению, на Лубянской площади в Москве должна быть установлена фигура Александра Невского. Этот монумент, подчеркнул режиссер, будет отражать позитивную историю государства.

Как отметил Бурляев, опираться при выборе памятника следует не только на вид окружающих зданий, но и на то, чей монумент не будет вызывать гнев большей части общества. Это должен быть близкий и понятный для русского сердца персонаж.

"Поставили у Кремля замечательный памятник князю Владимиру - он прекрасно вписался в ансамбль этого места", - привел пример режиссер, которого цитирует газета "Аргументы и факты".

Личность Невского - удачное решение, продолжил собеседник издания, так как Лубянка является подходящим местом для воина или святого.

В четверг на портале "Активный гражданин" стартовало голосование по памятнику на Лубянской площади. Москвичи выбирают между Александром Невским и Феликсом Дзержинским.

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