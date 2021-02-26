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Николай Бурляев поддержал установку памятника Александру Невскому на Лубянке

14:58
  • пятница
  • 26 февраля 2021

По его словам, место удачно подходит для воина или святого

Режиссер Николай Бурляев заявил, что, по его мнению, на Лубянской площади в Москве должна быть установлена фигура Александра Невского. Этот монумент, подчеркнул режиссер, будет отражать позитивную историю государства.

Кинопродюсер Игорь Каленов поддержал идею установки памятника Александру Невскому на Лубянке
В голосовании по памятнику на Лубянке приняли участие уже более 170 тыс. человек

Как отметил Бурляев, опираться при выборе памятника следует не только на вид окружающих зданий, но и на то, чей монумент не будет вызывать гнев большей части общества. Это должен быть близкий и понятный для русского сердца персонаж.

"Поставили у Кремля замечательный памятник князю Владимиру - он прекрасно вписался в ансамбль этого места", - привел пример режиссер, которого цитирует газета "Аргументы и факты".

Личность Невского - удачное решение, продолжил собеседник издания, так как Лубянка является подходящим местом для воина или святого.

В четверг на портале "Активный гражданин" стартовало голосование по памятнику на Лубянской площади. Москвичи выбирают между Александром Невским и Феликсом Дзержинским.

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