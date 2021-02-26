Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент в пятницу провел оперативное совещание

Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание Совета безопасности. В ходе встречи обсуждалось урегулирование в Нагорном Карабахе.

"Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования. Хотел бы послушать ваши оценки о том, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники и как идет сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнерами", - заявил глава государства.

В совещании приняли участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сообщили на сайте Кремля.

В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе вновь начались боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, пострадало мирное население. В ночь на 10 ноября сторонам удалось заключить трехстороннее соглашение при посредничестве Москвы. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Также страны-участницы конфликта договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.

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