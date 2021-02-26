Соломина выписали из больницы после лечения от коронавируса

Народный артист был госпитализирован 16 февраля

Юрия Соломина выписали из больницы, где художественный руководитель Малого театра проходил лечение от коронавируса. О выписке народного артиста СССР сообщила директор театра Тамара Михайлова.

"Юрия Мефодьевича выписали из больницы ", - сказала Михайлова агентству ТАСС.

Юрий Соломин - народный артист СССР, Герой Труда России. С 1988 года руководит Государственным академическим Малым театром. На счету актера – роли более чем в 50 фильмах и сериалах.

Народного артиста госпитализировали 16 февраля. В театре сообщили, что болезнь протекала "не в тяжелой форме".

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