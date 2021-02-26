ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Соломина выписали из больницы после лечения от коронавируса

15:13
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Народный артист был госпитализирован 16 февраля

Юрия Соломина выписали из больницы, где художественный руководитель Малого театра проходил лечение от коронавируса. О выписке народного артиста СССР сообщила директор театра Тамара Михайлова.
Юрий Соломин попал в больницу с коронавирусом

"Юрия Мефодьевича выписали из больницы ", - сказала Михайлова агентству ТАСС.

Юрий Соломин - народный артист СССР, Герой Труда России. С 1988 года руководит Государственным академическим Малым театром. На счету актера – роли более чем в 50 фильмах и сериалах.

Народного артиста госпитализировали 16 февраля. В театре сообщили, что болезнь протекала "не в тяжелой форме".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юрий Соломин
Юрий Соломин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.