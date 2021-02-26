В московской поликлинике вновь разрешили ерзать на стульях

Ранее сотрудникам запретили это делать

Главврач поликлиники №4 управления делами президента России отменила специальную инструкцию, согласно которой врачам запрещалось ерзать на стульях. Об этом сообщила пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.

Ранее в Сети появилась фотография инструкции, согласно которой работникам медучреждения следует избегать попадания на стулья прямых солнечных лучей, не использовать их при температуре ниже нуля, не вставать на стулья и не спрыгивать с них, не садиться более чем одному человеку, не использоваться стулья как средство перевозки, а также не ерзать на них и не садиться на край, передает РИА Новости.

"Действительно, после травмы на рабочем месте инженером по технике безопасности была составлена инструкция. Переусердствовал с отеческой заботой. Главный врач отреагировала и документ отменила", - рассказала Крылова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"