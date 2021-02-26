В Германии узнали о четырех вариантах плана по "Северному потоку - 2"

Один из них предполагает "механизм отключения"

Как написала в пятницу со ссылкой на источники немецкая газета Handelsblatt, правительство Германии составило четыре варианта действий в ситуации вокруг "Северного потока - 2". Представители ФРГ, сказано в публикации, постараются заставить американцев отказаться от санкций против участвующих в проекте компаний.

Один из вариантов - применить к газопроводу "механизм отключения". Это означает, что поставки газа будут прекращены, если Россия сократит объемы транспортировки через Украину. Соединенные Штаты оценивают такой сценарий положительно.

Второй вариант - приостановка строительства на время переговоров с США, для этого может быть создана специальная международная комиссия.

Что касается третьей опции, это увеличение инвестиций в энергетический сектор Украины. Четвертая возможность - доведение строительства "Северного потока - 2" до конца, несмотря на все угрозы и критику. Последний вариант маловероятен, пишет Handelsblatt, так как ФРГ в первую очередь ищет компромисса с Вашингтоном.

"Северный поток - 2" предполагает проведение двух ниток газопровода через Балтийское море от побережья России до Германии. Из 2460 километров газопровода удалось проложить уже 2300. Соединенные Штаты выступают активным противником проекта.

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