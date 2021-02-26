"Заврались уже": Захарова оценила заявление немецкого дипломата о Крыме

ЕС сам блокирует доступ своим гражданам на полуостров

Мария Захарова призвала европейских дипломатов прекратить использовать международные площадки для распространения очевидной неправды. Официальный представитель МИД России пояснила: это касается, в частности, недавнего заявления постпреда ФРГ при Организации Объединенных Наций – немецкий дипломат утверждал, что Москва не пускает иностранцев в Крым.

Захарова напомнила, что ЕС сам запугивает своих граждан санкциями за посещение полуострова. Евросоюз не выдавал визы жителям Крыма, а также блокировал туристические возможности на этом направлении.

"Что касается недопуска кого бы то ни было в Крым, о чем сделал заявление постпред ФРГ при ООН, я хотела бы... это заявление опровергнуть. Это же вы считаете возможным дискриминацию даже на визовом направлении... как бы заботясь о правах человека, а потом обвиняя нас, что мы не пускаем кого-то в Крым. Да вы заврались уже", - заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия всегда готова принять в любом из российских регионов, включая Крым, представителей любых международных организаций в области прав человека - при условии, что они будут осуществляться в рамках их мандатов. В Москве приветствуют посещение полуострова политиками, журналистами, общественными деятелями, которые могут донести до мировой общественности правду о ситуации в Крыму, передает ТАСС.

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