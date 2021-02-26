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"Очень жалко": Алена Апина рассказала о здоровье Бориса Моисеева

15:56
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Музыкант давно не ведет публичную жизнь

Алена Апина рассказала о здоровье своего близкого друга Бориса Моисеева. Музыкант является крестным отцом дочери певицы.

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По словам исполнительницы, Моисеев болен. Она заявила, что сейчас всем друзьям и поклонникам артиста остается лишь желать ему выздоровления.

"Он неважно себя чувствует, болен. И нам просто остается желать ему долгого-долгого здоровья. Очень хочется. И очень жалко, что такие большие артисты так себя чувствуют. Он столько радости дарил нам всем", - поделилась Апина.

Она отметила, что Моисеев всегда был приятным в общении человеком, с которым невозможно общаться без улыбки. Апина также подчеркнула, что к его творчеству можно относиться по-разному, но его работы всегда отличались чувством юмора и эпатажностью.

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