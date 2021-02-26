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Палаточный городок продолжает стоять около парламента Армении

18:00
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Последняя информация о происходящем в Ереване

В Армении несколько тысяч сторонников оппозиции в пятницу вновь вышли на улицы Еревана с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. В центре города вторые сутки затруднено движение. Митингующие перед зданием парламента разбили палаточный городок, а подъезды к нему заблокировали мусорными баками и скамейками. В целом же обстановка в столице Армении довольно мирная.
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Армянская оппозиция в пятницу устраивала митинги, кажется, у всех правительственных зданий в Ереване. Впрочем, обошлось без столкновений с полицией. Центральные улицы перекрыты, но городской транспорт, магазины и банки работают в обычном режиме.

С проспекта Баграмяна (там разбит палаточный лагерь, в котором протестующие провели всю ночь) колонна двинулась в сторону президентского дворца. По пути митингующие остановились у генпрокуратуры. Она сейчас изучают заявление генштаба с требованием об отставке правительства на предмет законности. Неспокойно и у здания, где располагаются МИД и Минюст Армении.

Армен Саркисян в это время встречался с представителями так называемого "Движения по спасению Родины". Президент подчеркнуто вернул Пашиняну его распоряжение об отставке главы генштаба, что, впрочем, не разрядило обстановку, да и премьерская канцелярия уверяет, что никаких документов не получала.

Палаточный городок продолжает стоять у здания парламента. Очередная попытка провести заседание, чтобы снять военное положение и выдвинуть премьеру вотум недоверия провалилась. Кворум из-за отсутствия представителей правящей партии не набрался. Встретиться с Пашиняном оппозиция готова для обсуждения единственного вопроса – отставки. Другого диалога не будет.

Матвей Шестаков, Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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