"Новая нефть": в Германии назвали "Спутник V" будущим экспортным хитом

Интерес западных стран к российской вакцине растет

Замедлению темпов распространения инфекции, в частности, способствует вакцинация. Только в Москве процедуру прошли уже порядка 600 тысяч человек. Нашим препаратом "Спутник V" прививают граждан и в других странах. Его применение в пятницу одобрили Вьетнам и Молдавия.

В этом пункте вакцинации сегодня полная запись. Почти половина желающих - граждане группы риска. За первые месяцы прививочной кампании "Спутник V" получили около 4 миллионов россиян. И с каждым днем эта цифра продолжает расти. Тогда как данные по заболеваемости постепенно, но всё же снижаются. Если тенденция сохранится, то в ближайшее время Москва будет готова снять ещё ряд ограничений. В отличие от европейских столиц - там коронавирус продолжает свирепствовать. А презрительное недоверие к российской вакцине в Старом свете постепенно сменяется намёками на сотрудничество. Немецкая газета назвала препарат "новой нефтью":

"Российская вакцина "Спутник V" может стать экспортным хитом. Единственной страной ЕС, выдавшей разрешение российской вакцине, стала Венгрия. Теперь интерес к ней растет в Хорватии, Словакии и Чехии".

В Белоруссии с конвейера уже сошли первые партии российского "Спутника". Возможные поставки препарата обсуждали и в правительстве. Молдова сегодня официально заявила о регистрации российской вакцины.

Интерес западных стран к российской вакцине понятен. Ведь в скором времени наличие прививки может стать вопросом не только собственной безопасности, но и свободы передвижения. Накануне государства договорились о введении сертификата вакцинации. Будет ли документ обязательным для пересечения границ, пока не сообщается. На проработку вопроса уйдет как минимум несколько месяцев, заявила канцлер Германии.

"Европейской комиссии нужно около трёх месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Есть надежда, что до лета всё будет готово. Вполне возможно, паспорта вакцинации станут необходимым условием для поездок не только внутри Европы, но и для въезда к нам граждан из третьих стран", - сообщила Ангела Меркель.

На этом, прежде всего, настаивали южные страны. С помощью ковидных паспортов Испания, Италия, Греция надеются спасти туристический сезон. Держать границы закрытыми вынуждены и другие члены ЕС. В той же Германии число заболевших за сутки сохраняется на уровне 10 тысяч человек. Если в ближайшее время ситуация не изменится, то власти грозят ввести ещё более строгие ограничения. Финляндия уже идёт на крайние меры. Рестораны готовятся к закрытию, учеников средних школ переводят на дистанционное обучение. Власти Латвии продлевают режим ЧС до 6 апреля. В Чехии не хватает ни запасов вакцины, ни коек.

Неутешительные итоги подводят и в британском Уэльсе: январь стал месяцем с самой высокой смертностью за все время пандемии. По решению властей вернувшиеся из-за границы туристы вынуждены проводить карантин даже не дома - в отелях. Окна гостиниц который день увешаны плакатами с требованием прекратить нарушение человеческих прав.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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