Депутат МГД Головченко: В Москве созданы условия для внедрения помогающих бизнесу инноваций

Для нового бизнеса можно использовать новые идеи

В столице созданы все условия для развития инновационных бизнес-идей. Об этом рассказал в пятницу депутат Московской городской думы Валерий Головченко.

"Мы живем в интересное время, когда прогресс не стоит на месте, и для нового бизнеса можно использовать новые идеи. Я убежден, что это пойдет на пользу и городу, и предпринимателям, и москвичам", – приводит АГН "Москва" слова парламентария.

Как сообщил депутат, в прошлом году город получил от предпринимателей более 600 запросов на испытания различных продуктов.

"Все эти проекты удобны и перспективны для повседневного использования в городской жизни. Самое важное – то, что это не технологии ради технологий, а решения, которые позволят сделать жизнь москвичей удобнее, значительно повысить ее качество", — отметил Валерий Головченко.

Ранее в Мосгордуме сообщили, что малый и средний бизнес является основой экономики столицы, поэтому крайне важно оказывать предпринимателям поддержку со стороны правительства.

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