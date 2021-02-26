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Астрономы вычислили дату начала весны

16:17
  • пятница
  • 26 февраля 2021

День с этого времени станет длиннее ночи

Ученые назвали день, когда в Северном полушарии наступит астрономическая весна. В 2021 году это произойдет 20 марта: после дня весеннего равноденствия продолжительность дня будет постепенно становиться больше, чем длина ночи, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
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"С каждым днем светило будет подходить к небесному экватору все ближе и 20 марта в 12:37 по московскому времени пересечет его. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном - осень. Это - День весеннего равноденствия", - приводит слова сотрудников планетария ТАСС.

Ученые поясняют, что полуденная высота Солнца за март на широте Москвы увеличится с 26 до 38 градусов. А продолжительность дня за месяц увеличится с 10 часов 46 минут до 13 часов 05 минут.

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