Тысячи сторонников грузинской оппозиции перекрыли улицы Тбилиси

Митингующие требуют внеочередных парламентских выборов

Тысячи протестующих перекрыли центральные улицы Тбилиси и собрались у здания парламента Грузии. Митингующие требуют назначения внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье", массовые протесты захлестнули грузинские города после задержания властями соратника экс-президента страны Михаила Саакашвили - руководителя крупнейшей в стране оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Власти обвинили Мелия в подготовке попытки штурма парламента летом 2019 года. Суд в конце июня 2019-го освободил оппозиционера под залог в 30 тысяч лари и обязал носить электронный браслет.

Браслет Мелия демонстративно сорвал во время митинга против итогов парламентских выборов в ноябре 2020 года. Соратник Саакашвили назвал электронное устройство "символом несправедливости".

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