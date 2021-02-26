ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тысячи сторонников грузинской оппозиции перекрыли улицы Тбилиси

16:36
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Митингующие требуют внеочередных парламентских выборов

Тысячи протестующих перекрыли центральные улицы Тбилиси и собрались у здания парламента Грузии. Митингующие требуют назначения внеочередных парламентских выборов.
Премьер Грузии объявил об отставке

Как сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье", массовые протесты захлестнули грузинские города после задержания властями соратника экс-президента страны Михаила Саакашвили - руководителя крупнейшей в стране оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Власти обвинили Мелия в подготовке попытки штурма парламента летом 2019 года. Суд в конце июня 2019-го освободил оппозиционера под залог в 30 тысяч лари и обязал носить электронный браслет.

Браслет Мелия демонстративно сорвал во время митинга против итогов парламентских выборов в ноябре 2020 года. Соратник Саакашвили назвал электронное устройство "символом несправедливости".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Акция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.