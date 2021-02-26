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Путин обсудил с канцлером Австрии возможные поставки "Спутника V"

17:02
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Разговор состоялся по инициативе австрийской стороны

Вопросы противодействия распространению коронавируса Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Австрии Себастианом Курцем.

Особое внимание собеседники уделили возможностям поставок в республику российской вакцины "Спутник V", а также налаживанию в Австрии её совместного производства.

Решено, что профильные ведомства двух стран будут поддерживать плотные контакты для решения этих вопросов. Беседа состоялась по инициативе австрийской стороны.

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