Путин обсудил с канцлером Австрии возможные поставки "Спутника V"

Разговор состоялся по инициативе австрийской стороны

Вопросы противодействия распространению коронавируса Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Австрии Себастианом Курцем.

Особое внимание собеседники уделили возможностям поставок в республику российской вакцины "Спутник V", а также налаживанию в Австрии её совместного производства.

Решено, что профильные ведомства двух стран будут поддерживать плотные контакты для решения этих вопросов. Беседа состоялась по инициативе австрийской стороны.

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