Первую партию российской вакцины "Спутник V" произвели в Белоруссии

Москва ранее передала Минску технологии производства препарата

Пробная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" произведена в Белоруссии. Первую партию препарата выпустило предприятие "Белмедпрепараты". Как заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич, это один из важнейших итогов стратегического взаимодействия Москвы и Минска.

"Мы выполнили договоренности наших президентов о совместном противодействии распространению инфекции. Вакцинация является сейчас неотъемлемым фактором борьбы против эпидемического процесса", - сказал Пиневич. Министр добавил, что цель - локализация производства российского препарата на мощностях белорусских предприятий.

О том, что Москва передала Минску технологии по производству российских вакцин от коронавируса, сообщил 22 февраля президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Позже глава Минздрава Белоруссии заявил, что объем производства препарата на белорусских предприятиях составит 500 тысяч доз ежемесячно, передает БелТА.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"