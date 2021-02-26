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Первую партию российской вакцины "Спутник V" произвели в Белоруссии

17:29
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Москва ранее передала Минску технологии производства препарата

Пробная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" произведена в Белоруссии. Первую партию препарата выпустило предприятие "Белмедпрепараты". Как заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич, это один из важнейших итогов стратегического взаимодействия Москвы и Минска.
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"Мы выполнили договоренности наших президентов о совместном противодействии распространению инфекции. Вакцинация является сейчас неотъемлемым фактором борьбы против эпидемического процесса", - сказал Пиневич. Министр добавил, что цель - локализация производства российского препарата на мощностях белорусских предприятий.

О том, что Москва передала Минску технологии по производству российских вакцин от коронавируса, сообщил 22 февраля президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Позже глава Минздрава Белоруссии заявил, что объем производства препарата на белорусских предприятиях составит 500 тысяч доз ежемесячно, передает БелТА.

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