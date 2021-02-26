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Москва и Кабул договорились о поставках вакцины "Спутник V" в Афганистан

17:51
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Детали обсудят представители министерств здравоохранения

Сроки и объемы поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" обсудят в ближайшее время представители министерств здравоохранения России и Афганистана. Базовая договоренность между Москвой и Кабулом, по данным главы афганского МИДа Мохаммада Ханиф Атмара,  уже достигнута.
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"Мы говорили о потребности в вакцине, и российская сторона оказалась исключительно щедрой. Но мы оставили этот вопрос для обсуждения нашими министерствами здравоохранения, чтобы они встретились и обсудили практические сроки, объемы и логистику", - сообщил министр в интервью агентству ТАСС по итогам своего визита в Россию.

Атмар убежден, что обсуждение деталей состоится в самое ближайшее время, уже в марте. Глава МИД Афганистана подчеркнул, что вопрос очень срочный.

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