Москва и Кабул договорились о поставках вакцины "Спутник V" в Афганистан

Детали обсудят представители министерств здравоохранения

Сроки и объемы поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" обсудят в ближайшее время представители министерств здравоохранения России и Афганистана. Базовая договоренность между Москвой и Кабулом, по данным главы афганского МИДа Мохаммада Ханиф Атмара, уже достигнута.

"Мы говорили о потребности в вакцине, и российская сторона оказалась исключительно щедрой. Но мы оставили этот вопрос для обсуждения нашими министерствами здравоохранения, чтобы они встретились и обсудили практические сроки, объемы и логистику", - сообщил министр в интервью агентству ТАСС по итогам своего визита в Россию.

Атмар убежден, что обсуждение деталей состоится в самое ближайшее время, уже в марте. Глава МИД Афганистана подчеркнул, что вопрос очень срочный.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"