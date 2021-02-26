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Российский "Спутник V" зарегистрировала 38 страна

18:27
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Препарат одобрили в Молдавии

Поставка российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Молдавию начнется в ближайшее время. Сообщение об этом появилось в Twitter-аккаунте вакцины.
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"Молдавия стала 38 страной мира, одобрившей "Спутник V", - написано на странице официального аккаунта препарата в соцсети.

О регистрации "Спутника V" в Молдавии ранее сообщил экс-президент страны Игорь Додон. Он добавил, что поставка российской вакцины начнется в ближайшее время.

"Спутник V" зарегистрирован в 38 государствах. В их числе Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Туркмения, Венгрия и Иран.

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