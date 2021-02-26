Ученые бьют тревогу: к чему приведет бесконтрольный прием антибиотиков

Эпидемия коронавируса лишь обострила проблему

Вся мировая медицинская элита, том числе и наши врачи, реально бьют тревогу, количество потребляемых человечеством антибиотиков так велико, что ВОЗ объявила устойчивость к противомикробным препаратам одной из главных угроз здоровью человечества. Эксперты опасаются, что мир ждёт пандемии суперинфекций, устойчивых к антибиотикам.

"Первая в истории человечества смерть от супербактерии". Новость под таким заголовком в 2016-м году потрясла весь Новый свет. Поводом стала гибель американки, которая незадолго до этого вернулась из путешествия. Женщина сломала ногу, начались серьёзные осложнения. Врачи испробовали все 26 подходящих для лечения и доступных в США антибиотиков. Однако остановить воспаление так и не удалось. Причиной смерти назвали новый штамм бактерии, устойчивый к большинству противомикробных препаратов.

Всемирная организация здравоохранения бьёт тревогу: бесконтрольный приём антибиотиков делает микроорганизмы резистентными, то есть учит их сопротивляться лекарствам. Если так пойдёт и дальше, то в скором времени нечем будет лечить обычный бронхит или пневмонию. К 2050 году устойчивые к антибиотикам инфекции начнут уносить до 10 миллионов жизней в год. Смертность от супербактерий обгонит смертность от рака.

"Устойчивость к антибиотикам предотвратить нельзя. Наша задача сделать так, чтобы она возникала как можно медленнее, и устойчивые микробы меньше распространялись", - рассказал член-корреспондент РАН, ректор Смоленского государственного медицинского университета Роман Козлов.

Эпидемия коронавируса лишь обострила проблему. Интернета и градусника многим показалось достаточно, чтобы "прописать" себе же антибиотики. Тем более, что некоторые аптеки до сих пор охотно их продают. Российское законодательство и сейчас запрещает отпускать подобные препараты без рецепта врача. А со следующего года в силу вступит ещё один ограничительный документ – "О биологической безопасности". Самое страшное, объясняют специалисты, что такой "сам себе доктор" вредит не только своему организму, но и окружающим. После неправильно проведённого курса антибиотиков человек зачастую становится носителем супербактерии.

"К сожалению, многие считают, что как только ушли симптомы, антибиотик можно отменять. Если бактерии в организме остались и выработали устойчивость, они дальше продолжают существовать вместе с человеком, человек является источником бактерий. Эти бактерии с новыми свойствами перейдут уже к другим людям", - отметил врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

Вопросы есть и к врачам. Ковид-19 - заболевание хоть и вирусное, но бактериальную инфекцию выявляют лишь у 8% пациентов, подсчитали американские ученые. Однако медики зачастую предпочитают перестраховаться: назначают антибиотики там, где это не нужно. Даже в случае уже известных заболеваний. В результате так называемая "внутрибольничная инфекция" может стать неуправляемой. Как это произошло в известной израильской клинике Ихилов.

"Это бактерии-мутанты. Изначально они простые, но в больницах сталкиваются с разными антибиотиками, закаляются, становятся злыми и неуязвимыми. Это опаснее, чем даже ВИЧ-инфекция. Там хотя бы есть несколько лет, чтобы искать лекарство. А здесь чаще всего счёт идет на дни", - рассказал биоинженер Йегуда Кармели.

Работают антибиотики примерно одинаково: воздействуют либо на оболочку бактерии, разрушая её, либо на внутреннее содержимое – ДНК и рибосомы, не давая синтезировать белок. Казалось бы, всё просто. Да и спрос на современные препараты бешеный. Однако за последнюю четверть века на прилавках не появилось ни одного принципиально нового антибиотика. Абсолютное большинство лекарств изобретены ещё в середине 20 века. Причина проста – слишком долго и дорого. Куда выгоднее сосредоточиться на производстве тех препаратов, которые люди принимают регулярно. Скажем, обычного сиропа от кашля.

"Для фармкомпаний стоимость разработки любого лекарственного препарата стоит примерно миллиард долларов. Антибиотики, как ни странно, тоже было подсчитано, были одними из самых неэффективных с точки зрения возврата инвестиций. При существовавшей ранее системе регистрации, чтобы он стал успешным, для фармы требовалось 28 лет", - рассказал Роман Козлов.

При этом сопротивляемость антибиотику у некоторых бактерий вырабатывается всего за неделю! В результате врачи вынуждены комбинировать старые препараты, в надежде, что тот или иной выстрел придётся в цель. Но даже если ученым удастся найти "серебряную пулю", как называют универсальный антибиотик, едва ли в ближайшее время он появится в аптеках. Допустить новейший препарат в массовое потребление – означает сократить его срок жизни, а значит и жизни пациентов, которые действительно в нём нуждаются.

"Используются только при серьезных тяжелых инфекциях, выраженной устойчивости бактерий к различным антибиотикам. Это препараты группы резерва, которые нельзя, я считаю, категорически разрешать в продажу в аптечной сети. Эти препараты должны быть в доступе только при стационарах и клиниках", - отметил Евгений Тимаков.

Одним из таких средств "группы резерва" вполне может стать антибиотик, разработанный в Массачусетском институте – первое лекарство, над созданием которого трудился искусственный интеллект. Препарат способен убивать рекордное количество - 35 типов потенциально смертельных бактерий. В том числе возникающих при лёгочной пневмонии. Однако это – предупреждают учёные – лишь начало глобального противостояния. Вслед за коронавирусом планету могут потрясти ещё более непредсказуемые и мощные эпидемии. И если быстро создавать вакцину мы научились, то с антибиотиками так точно не получится. А потому не стоит лишать себя оружия, которое у человечества пока ещё есть.

Анна Пешехонова, "В Центре событий", "ТВ Центр".

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