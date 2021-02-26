"Путина они боятся": почему Западу не нужна успешная Россия

Как США реализовывают свою политику устрашения?

На этой неделе появилось множество советов, как нам обустроить Россию. Преимущественно на "американском английском". В частности, бывший посол США в России Александр Вершбоу представил целый доклад, в котором объясняет, как русским возродить свою страну. Сейчас Россия, чтобы вы знали, в упадке. А ориентироваться надо на конец 80-х и девяностые, когда и произошли, как считает Вершбоу изменения в лучшую сторону. И он уверен: еще не поздно их довести до конца. То есть - демонтировать президентскую власть, провести глубокую децентрализацию страны, принять новую конституцию - в общем, сделать все то, что Запад проделал с Украиной. Ну а если русские этого делать не будут, тогда на Москву будет оказываться жесткое давление по всем направлениям.

Разведка без политики – под этим смешным девизом будет работать Уильям Бёрнс, если его всё же утвердят на должность главы ЦРУ. Аполитичности Центральному разведывательному управлению захотел добавить новый президент США. Байден пообещал, что не будет давить на ЦРУ и не станет сомневаться в добытой им информации, как это постоянно делал Трамп.

"Политика должна прекращаться там, где начинается работа разведки. И это именно то, что президент Байден ожидает от ЦРУ, это было первое, что он сказал мне, когда попросил возглавить управление", - заявил Бёрнс.

В общем, эта лирика про аполитичность относится исключительно к внутренней кухне ЦРУ, но не смягчит методов работы с другими странами.

"Он станет лидером вот того тайного мира, за которым стоят многие-многие операции ЦРУ, которые как раз направлены на ликвидацию, на отравления, на взрывы, финансирования террористических акций, многих организаций, которые были созданы Центральным разведывательным управлением", - считает сенатор Игорь Морозов.

И что важно – Бёрнсу не придётся долго вникать в процесс – он кадровый дипломат с 30-летним стажем. Вот и к выступлению в Сенате подготовился идеально - полтора часа в красках рассказывал про главных врагов Америки – Китай и Россию. Естественно, особенно подробно говорил про потенциальные отношения между Москвой и Вашингтоном. А так как Бёрнс с 2005-го по 2008-ой год был послом США в России, то сенаторы поверили каждому его слову, тем более, что все слова были дополнены личными переживаниями.

"Бернс был одним из очень сильных дипломатов, которые, придя в Россию послом, сразу же начали активно работать, в том числе, и по повестке перезагрузки российско-американских отношений. Но это была перезагрузка по понятиям политики США, то есть политики верховенства и глобального доминирования", - рассказал Игорь Морозов.

Сейчас уже понятно, что реализовать идею не получилось. И, как говорит сам Бёрнс, причина этой неудачи только одна – Путин. "Россия при Путине продолжает демонстрировать то, что ослабевающие державы могут быть такими же подрывными, как и восходящие державы, такие, как Китай, поэтому мы должны оценивать потенциальные угрозы хладнокровно и трезво", - отметил Бернс.

То, что Америка записывает в свои враги "ослабевающую державу", звучит смешно, но ещё более странно слышать от потенциального главы ЦРУ признания боязни Путина. Учитывая, что слушания проходили в комитете по разведке – хотя бы эту часть могли и засекретить. Ну, не стоило так откровенно позориться.

"Путина они боятся, они понимают, что при нём Россия будет продолжать своё развитие, поступательные движения не только на постсоветском пространстве, но и по другим континентам. Это для американцев просто невероятно, и они считают, это покушением на их рынки, на их доминанту в мировой политике", - рассуждает Морозов.

И, как сказал Бёрнс, отношения Москвы и Вашингтона в перспективе могут быть только недружественными и развиваться будут в диапазоне между острой конкуренцией и открытой враждебностью. Эти же слова Бёрнс уже произносил в 2017 – в общем, с годами в мышлении американцев ничего не меняется. Хотя вспоминая свою первую встречу с Путиным, Бёрнс не скрывает, что президент России доступно объяснил, почему у Вашингтона и Москвы постоянные проблемы в отношениях и как их можно решить.

"Он сказал мне: "Вы, американцы, должны больше слушать, вы не можете просто делать все по-своему". Это было не тонко, это было вызывающе, но довольно прямо", - вспоминает Бернс.

Но Америка никогда не собиралась вступать в диалог ни с какой из стран, особенно с Россией. Честная конкуренция США пугает. Всё, чего хочет Вашингтон, это доминировать. Так удобней. Вот и собеседник Бёрнса, тоже бывший посол США в России Майкл Макфол, неоднократно публиковал рецепты и рекомендации не по выстраиванию диалога, а сдерживанию России. Самая свежая программа уже рассчитана и адресована администрации Байдена:

"Россия не является слабым и пришедшим в упадок государством, каким она была в 1990-е годы. Она вновь стала одной из самых могущественных стран мира – со значительно большей военной, кибернетической, экономической и идеологической мощью, чем большинство американцев могут себе представить. Байден и его команда должны в течение длительного времени сдерживать путинскую Россию и проводить в отношении неё политику устрашения".

Ну а как именно Америка реализовывает политику устрашения, уже ни для кого не секрет. Например, на этой неделе страшную Россию обсуждали на симпозиуме Ассоциации ВВС. И командующий силами США в Европе назвал Россию постоянной экзистенциальной угрозой для всего мира.

"Они всех хотят сдерживать: и Китай они хотят сдерживать, и нас они хотят сдерживать. Всех они хотят сдерживать – для того, чтобы коллективный запад сохранил свои позиции. Сейчас даже не усилил, а хотя бы сохранил. Что тоже в общем-то довольно проблематично", - рассуждает генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский.

Открыто признать потерю своего лидерства Америка не может – гордость не позволяет, поэтому очень запутанно и дипломатично врёт про российскую угрозу. Причем, каждый раз Пентагону приходится придумывать всё более фантастические истории. Например, про то, как Россия и Китай захватили Арктику:

"Деятельность России и Китая иллюстрирует важность того, чтобы Европейское командование вооружённых сил США объединилось с нашими союзниками и партнерами для поддержания надёжного арктического сдерживания и обеспечения того, чтобы жизненно важные морские линии оставались открытыми".

Понятно, что американцы, прикрываясь российской угрозой, думают только о том, как бы присвоить себе арктические нефть и газ, и взять под контроль короткий путь из Азии в Европу. Безусловно, это фантастически выгодный проект во всех отношениях - и экономическом, и геополитическом. Но для Америки он ещё фантастический и потому, что недостижимый в принципе.

"Для того, чтобы Арктика была под контролем Америки, они должны нас сначала завоевать, что в принципе невозможно. Пусть они ещё хотя бы один ледокол построят – у них полтора ледокола: один вроде как на ходу, второй вечно в ремонте. У нас их несколько десятков, причем самых современных", - говорит Евгений Бужинский.

Но так как строить ледоколы сложно и дорого, Вашингтон решил сосредоточиться на расследованиях "акустических атак" на американских дипломатов. Среди подозреваемых – Россия и цикады. Специальную группу в ЦРУ создали ещё при Трампе, но он эту инициативу не поддержал. При Байдене, видимо, расследованию всё же дадут ход. Не просто же так Уильям Бёрнс пообещал, что если станет главой ЦРУ – обязательно выяснит, кто разжижал мозги дипломатов на Кубе и в Китае. Впрочем, уже сейчас понятно - обвинят не цикад, а Россию. К тому же, эта история про загадочные волны раскручивается ещё со времён Советского Союза.

"Когда впервые об этом заговорили, то речь шла об американцах, которые работали в Латинской Америке. Это уже потом было придумано – точно так же, как и с химическими атаками в виде "Новичка". Главное – придумать сюжет", - рассказал Игорь Морозов.

И важно, чтобы этот сюжет не предполагал реальной развязки. Заключение с формулировкой "высокая доля вероятности" Запад вполне устроит. В общем, запасаемся шапочками из фольги – всё самое интересное только начинается.

Вера Щирова, "В центре событий", "ТВ Центр".

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