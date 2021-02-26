Бывшие колонии Британии требуют возмещения ущерба

Будет ли создан прецедент?

Последние десятилетия в мире наблюдается интересная картина, все больше стран требуют вернуть им - кому долги, кому памятники культуры и истории, кому-то и вовсе недовыплаченные, как они считают, репарации. Колонии требуют у метрополий, ограбленные страны - у грабителей, страны, пережившие оккупацию - у нападавший стороны. До последнего времени те, от кого требовали платить и каяться, категорически отказывались это делать. Максимум, были готовы на извинения. Но вдруг ситуация изменилась кардинальным образом. В Англии опубликован доклад, один из пунктов которого предусматривает выплату репарации и извинения перед всеми странами, в которых джентльмены отметились и, как водится, не лучшим образом. А учитывая, что, как известно, над британской империей никогда не заходило солнце, платить и каяться британцы, возможно, будут фактически по всему миру. Самое интересное в этом то, что если будет создан прецедент, не поздоровится не только Соединённому королевству.

Больше трех миллионов жертв в Бенгалии только за 1943-й год. И это не боевые потери во Второй мировой войне. Люди бросались под поезда, родители топили страдающих детей в колодцах. Англичане вывезли из Бенгалии 80 тысяч тонн продовольственного зерна – почти весь урожай. В провинции Британской Индии случился голод. Вдобавок, колонизаторы отобрали у местных жителей все лодки и суда. На всякий случай, чтобы они во время вторжения не попали в руки японцам. Вторжения так и не случилось, а бенгальцы из-за этого не смогли ловить рыбу. Когда голодать стали десятки миллионов человек, англичане вместо гуманитарной помощи запретили называть это голодом в СМИ и документах. Муку в небольших количествах выдавали лишь тем, кто работал на британских заводах. Официальную позицию Лондона тогда озвучил премьер-министр Уинстон Черчилль: "Я ненавижу индусов. Это зверский народ со зверской религией. Голод – это их ошибка, потому что они плодятся как кролики".

Ошибка кенийского народа кикуйю была в том, что они посмели перечить английским колонистам. У трех тысяч белых землевладельцев наделов было больше, чем у миллиона местных. В 50-е годы появилось движение "мау мау", которое устроило плантаторам партизанскую войну. Англичане не могли подобраться к верхушке организации, поэтому действовали методом коллективных наказаний – в случае малейшего подозрения уничтожали целую деревню. Позже согнали почти 200 тысяч человек в концлагеря, где кенийцев массово пытали, насиловали и кастрировали. Пример Кении далеко не самый массовый по части жертв, но один из недавних – концлагеря под британским флагом просуществовали там до 60-х годов. Весь список стран и регионов, пострадавших от колонизаторов, внушительный, ведь Британская империя во времена расцвета контролировала почти треть земного шара.

"Британцы вели себя действительно жестоко. Конечно, у всех колоний есть огромный список претензий. Но, наверное, наиболее ярко себя проявляет Индия. Безусловно, жемчужина Британской империи, потому что речь идет о том, как Британия вела себя во время подавления восстания сипаев, плюс, есть неприятный эпизод в британско-индийских отношениях - как резня в Амрицаре, город в Индии, где на мирную демонстрацию сыпались пули очередями и падали замертво женщины и дети", - рассказала юрист-международник Кира Сазонова.

Впрочем, не только Великобритания отличалась колониальной жестокостью. Действиями испанцев во время экспедиций в Новый Свет часто возмущались на Родине. Даже по средневековым меркам некоторые выходки считали бессмысленным садизмом. Индейцев на Кубе, в том числе детей, вырезали просто так, ради забавы. В Мексике же испанцы учинили настоящий геноцид. За время их контроля над регионом население сократилось с 25 до полутора миллионов человек. Нынешний мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал испанцев, а заодно и Ватикан, покаяться.

Папский престол предпочел тогда отмолчаться, а вот Мадрид ответил неожиданно: "Мы категорически отвергаем содержание письма. Произошедшая 500 лет назад высадка испанцев на нынешнюю территорию Мексики не может рассматриваться в свете современных рассуждений. Наши братские народы всегда умели находить решения без насилия, исходя из конструктивных позиций".

Не менее тяжко пришлось индейцам в Северной Америке. Им доставалось уже от англичан, французов и голландцев. В итоге европейцы почти полностью истребили не только местное население, но еще и бизонов. Оставшимся в живых индейцам, которые питались бизоньим мясом, а шкуры и кости использовали для одежды и хозяйственных нужд, пришлось полностью подчиниться воле европейцев. Но если жестокость покорителей Нового Света, пусть и с натяжкой, можно объяснить суровыми временами средневековья, как и поступило в своем ответном письме испанское правительство, то с геноцидом в Конго такая отговорка уже не работает.

Бельгийский король Леопольд II в 20 веке, по сути, превратил население целой страны в своих рабов. Конголезцы за еду добывали полезные ископаемые, которые потом отправляли в Бельгию. Тем, кто не выполнял дневную норму, в том числе детям, отрубали руки. По некоторым данным, было убито или умерло от пыток и голода около 10 миллионов человек. Среди местных жителей удачной альтернативой рабству и тяжелому труду считалась возможность попасть в человеческий зоопарк в Бельгии. Там, по крайней мере, хорошо кормили. Бельгийцы покупали билеты, чтобы посмотреть на конголезцев, которые жили в вольерах. Последнюю такую экспозицию закрыли лишь в 1958 году. Причем находился человеческий зоопарк в бельгийском павильоне выставки достижений Уорлд Экспо в Брюсселе.

О своем неприглядном и при этом недавнем прошлом в Бельгии до последнего времени старались не вспоминать. О желании изучить колониальный период заявили лишь в 2020 году. Займутся этим сотрудники бывшего музея Центральной Африки, созданного как раз по инициативе Леопольда Второго. Такая внезапная смена курса совпала с убийством в Соединенных Штатах Джорджа Флойда и стартом движения ВLМ.

"Это сейчас такой общий единый политический тренд. Движение ВLМ. Вот стараются все ему в той или иной степени соответствовать. Надо высказать свою глубокую озабоченность теми безобразиями, которые происходили. Надо пообещать, что это больше никогда не повторится. Мы даже в знак примирения готовы будем рассмотреть вопрос, как это принято называть, перемещенных ценностей", - рассуждает политолог Армен Гаспарян.

Если предложение лейбористов извиниться и даже заплатить за угнетение колоний получит развитие, то это, в первую очередь, разорит британскую казну. Претензии лишь одной Индии могут исчисляться сотнями миллиардов долларов. А еще такая реституция создаст прецедент. И тогда проблемы будут уже у всех бывших метрополий, а это не только Испания и Бельгия, но и Португалия, Голландия, Франция и Германия. Счет могут выставить и Соединенным Штатам, за угнетение негров и индейцев. Последние, кстати, на неделе потребовали от автомобильной компании прекратить использовать название племени "чероки". Еще один вопрос – что делать с тоннами артефактов и культурных ценностей, которые за время колониализма оказались в Европе. Если возвращать на родину, то, например, Британский музей опустеет минимум на три четверти. Но проблема не только в этом.

"Значительная часть этих перемещенных ценностей – она даже не в музеях, а в частных коллекциях", - отметил Армен Гаспарян.

Отдельные случаи возвращения артефактов уже есть. Больше других в этом продвинулась Германия. Возвращаются ценности в Намибию, недавно Берлин вернул в Новую Зеландию четыре мумифицированные головы маори. Впрочем, в Европе до сих пор находятся сотни таких останков. В начале 20 века у богатых европейцев считалось особым шиком повесить над камином татуированную голову туземца. Стоили они много, поэтому колонисты ловили местных жителей, насильно их татуировали, а потом убивали.

"Возвращаются те вещи, которые находятся в немецких музеях, плюс, из немецких запасников, моргов, различных хранилищ достали кости и черепа тех людей, которые вывозились массово с территории бывших колоний на опыты. Собственно, когда немецкие ученые пытались обосновать арийскую теорию, для этого нужно было измерять черепа и прочие всем известные вещи", - рассказала Кира Сазонова.

И если дальнейшая судьба останков понятна – их захоронят, то в случае с ценностями есть нюанс. У многих бывших колоний просто нет инфраструктуры, чтобы сохранить старинные вещи, которые бережно содержат в высокотехнологичных европейских музеях. А, значит, инфраструктуру на местах нужно будет создавать. И платить за это будет все та же Европа. Если, конечно, у нее останутся деньги после компенсаций жертвам колониализма. Чем закончится всеобщий парад покаяния – пока непонятно. Зато ясно, что России в данном случае опасаться нечего, ведь чужое наша страна не отбирала и колониальной державой не была. А вот напомнить об утраченных ценностях вполне уместно. Тем более, что после интервенции Антанты 1917-го и особенно Второй мировой, из Европы вернули не все. А уж инфраструктура для хранения артефактов в российских музеях не хуже, чем на Западе. Правда, история с крымским скифским золотом, которое Голландия сначала приняла для выставки, а теперь не возвращает России под надуманным предлогом, намекает на привычные для Запада двойные стандарты: к покаянию будут подходить избирательно.

Денис Большаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

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