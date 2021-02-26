Сенатор Инна Святенко: Обучение сотрудников НКО базовым навыкам социолога повысит их эффективность

НКО должны быть эффективными

В столице реализуются многочисленные меры поддержки социально направленных некоммерческих организаций (НКО). Об этом рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"В частности, проводится ежегодный конкурс грантов Правительства Москвы для НКО, в рамках другого конкурса организациям выделяются помещения для работы на безвозмездной основе", - сказала она.

По словам сенатора, один из самых действенных способов повысить эффективность НКО - проанализировать точные данные, касающиеся целевой аудитории фонда и его деятельности. "Именно для этого сотрудникам "третьего сектора" необходимо владение базовыми навыками социолога, как полевыми, так и камеральными", - приводит АГН "Москва" слова Святенко.

Такие знания дадут возможность сотрудникам фондов проводить собственные исследовательские проекты, добавила сенатор.

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