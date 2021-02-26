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Зеленский подписал указ о мерах по "деоккупации" Крыма

19:12
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Президент Украины призвал Россию вернуть полуостров Незалежной

Владимир Зеленский подписал указ о "деоккупации" Крыма. Президент Украины считает, что вернуть полуостров в состав Незалежной поможет международный саммит  в рамках "Крымской платформы". Украинский лидер проинформировал украинцев в сообщении на его странице в соцсети Facebook.
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"Сегодня мною подписан указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым. В частности, правительству поручена организация и запуск "Крымской платформы"", — сообщил Зеленский.

Планируется, что саммит пройдет в мае в Киеве. Ранее в МИД Украины заявили, что направят приглашение к участию в "Крымской платформе" и России.

Владимир Зеленский 26 февраля также обратился к России. Украинский лидер считает: чтобы прекратить "вражду между русскими и украинцами", Москва должна вернуть Незалежной Крым. По образному выражению Зеленского, семь лет назад у Украины "вырвали сердце" - и она никогда не забудет, кто это сделал.

В Москве неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт. Жители полуострова в 2014 году сделали свой выбор - в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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