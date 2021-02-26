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Сотрудники закрытых Зеленским СМИ создали свой телеканал

19:46
  • пятница
  • 26 февраля 2021

"Перший Незалежний" вещает через спутник и в интернете

"Перший Незалежний" (или "Первый независимый") – так назвали собственный телеканал журналисты закрытых президентом Украины Владимиром Зеленским СМИ. Попавшие под санкции с подачи СНБУ сотрудники разместили сообщение на сайте "112 Украина".
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"Журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новый телеканал будет вещать через спутник, он также будет доступен в кабельных сетях крупнейших провайдеров "Воля", Triolan и других. Найти телеканал можно и в интернете, на сайте pnk.tv.

Владимир Зеленский в начале февраля своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Под санкции попал и их владелец - депутат Козак. Закрытые телеканалы ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

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