Выявлено несколько десятков заболевших

Вспышка коронавируса зафиксирована на двух кораблях ВМС США. По данным Пятого оперативного флота, COVID-19 выявлен у членов экипажей десантно-вертолетного корабля-дока USS San Diego и ракетного крейсера Sea USS Philippine Sea.

Оба корабля находятся на Ближнем Востоке. На каждом из них выявлено более десятка инфицированных моряков и морских пехотинцев. Все заболевшие изолированы, медики устанавливают их контакты и источник заболевания.

Оба корабля в экстренном порядке отправлены на базу в Бахрейне, личный состав на берег тне выпускают. На десантном корабле USS San Diego находится около 600 моряков и морпехов, экипаж крейсера USS Philippine Sea - 360 человек, передает "Интерфакс".

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