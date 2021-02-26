ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Конгресс потребовал от Байдена объяснить причины удара по Сирии

20:43
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Действия президента США назвали неконституционными

Наступательные военные действия без одобрения конгресса противоречат конституции США. Президент Байден должен объяснить причины, по которым он отдал приказ об ударе по Сирии, говорится в заявлении американского сенатора-демократа Тима Кейна.
Лавров: США предупредили об ударе по Сирии за несколько минут

"Американский народ заслуживает знать объяснение администрации по поводу этих ударов и юридическое обоснование совершения действий без обращения в конгресс… Конгресс должен быть полностью проинформирован по этому поводу незамедлительно", - говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте сената.

Ранее стало известно, что американские войска нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе. По данным Пентагона, были уничтожены объекты инфраструктуры шиитских группировок. Военные заявили, что этот удар - ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Джозеф Байден
Джозеф Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.