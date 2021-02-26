Конгресс потребовал от Байдена объяснить причины удара по Сирии

Действия президента США назвали неконституционными

Наступательные военные действия без одобрения конгресса противоречат конституции США. Президент Байден должен объяснить причины, по которым он отдал приказ об ударе по Сирии, говорится в заявлении американского сенатора-демократа Тима Кейна.

"Американский народ заслуживает знать объяснение администрации по поводу этих ударов и юридическое обоснование совершения действий без обращения в конгресс… Конгресс должен быть полностью проинформирован по этому поводу незамедлительно", - говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте сената.

Ранее стало известно, что американские войска нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе. По данным Пентагона, были уничтожены объекты инфраструктуры шиитских группировок. Военные заявили, что этот удар - ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

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