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Собянин предложил завершить дискуссию и оставить Лубянскую площадь как есть

20:41
  • пятница
  • 26 февраля 2021

По словам мэра, памятники не должны раскалывать общество

Голосование по установке памятника на Лубянской площади все больше превращается в противостояние людей с разными взглядами. Различные точки зрения на историю неизбежны, однако уличные монументы "должны не раскалывать, а объединять общество". Об этом заявил на своем персональном сайте мэр столицы Сергей Собянин.
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"Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас", - отметил мэр.

Голосование проходило на портале "Активный гражданин". Горожане выбирали между Александром Невским и Феликсом Дзержинским. Как отметил Собянин, после двух дней с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского. "Но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам", - добавил Собянин.

Мэр столицы выразил благодарность всем горожанам, которые активно участвовали в дискуссии по установке монумента. "К этому вопросу мы наверняка еще вернемся и вместе примем правильное и разумное решение", - отметил Собянин.

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