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Украинцам со вторым гражданством пообещали большие проблемы

21:03
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Секретарь СНБО предупредил, что о втором паспорте все равно узнают

Украинцам посоветовали побыстрее отказаться от какого-либо другого гражданства – иначе их в будущем ждут проблемы. С рекомендацией выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Алексей Данилов заверил общественность, что его ведомство получит информацию о каждом гражданине.
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"Мы будем иметь информацию по всем гражданам, есть ли у них двойное или множественное гражданство. Что касается ситуации с теми господами, у которых сегодня есть депутатские мандаты, которые занимают другие … должности в аппарате Совета национальной безопасности и обороны… всем советую в ближайшее время выйти из другого гражданства, чтобы не создавать себе неприятности", - заявил Данилов после заседания СНБО.

Секретарь СНБО привел а пример украинского бизнесмена Игоря Коломойского: предприниматель, имея множественное гражданство, не сможет занимать какую-либо государственную должность, передает РИА Новости. Механизм по выявлению двойного гражданства у всех граждан страны кабмин Украины разработает в двухмесячный срок, заверил Данилов.

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