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Совбез Украины принял "военное" решение по Крыму

21:25
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Заседание прошло в закрытом режиме

Решение по "военной составляющей" крымского вопроса принял Совет национальной безопасности и обороны Украины. Заседание СНБО прошло в закрытом режиме. Вторую часть решений о стратегии "деоккупации" Крыма, в которой не затрагиваются военные аспекты, секретарь СНБО пообещал раскрыть через две недели.
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"Первый вопрос рассматривался в закрытом режиме, этот вопрос состоит из двух частей. Первая часть, которая касается военной составляющей, полностью закрыта, вторая часть будет через две недели открыта для общества", - сказал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО рассказал журналистам, что украинская стратегия по Крыму отрабатывалась на протяжении целого года. К работе были привлечены все министерства и ведомства, передает ТАСС. Данилов отдельно поблагодарил украинских разведчиков, которые, по его словам, "добывали необходимую информацию на территории Крыма".

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