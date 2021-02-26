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Пентагон раскрыл детали удара по Сирии

21:48
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Военные уверяют, что предупредили Россию о готовящейся атаке

Два самолета F-15 и семь высокоточных боеприпасов применили американские военные во время удара по Сирии. Как сообщил журналистам помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби, в результате атаки полностью уничтожены девять объектов, еще два выведены из строя.
Лавров: США предупредили об ударе по Сирии за несколько минут

"Два F-15E "Страйк Игл" сбросили семь высокоточных боеприпасов, полностью уничтожив девять объектов и частично разрушив два объекта, что сделало их функционально выведенными из строя", - заявил Кирби на брифинге.

Пресс-секретарь Пентагона также заявил, что американские военные связывались с российской стороной непосредственно перед авиударом по объектам проиранских групп в Сирии, передает ТАСС. По словам Кирби, был использован действующий механизм предотвращения конфликтов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Пентагон действительно предупредил о готовящемся ударе – но всего за несколько минут до самой атаки.

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