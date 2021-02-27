За сутки в России выявлено 11534 заражённых коронавирусом

К лету ожидается спад заболеваемости

За сутки в России зафиксировано 11 534 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 234 720 человек с COVID-19, умерло 85 743 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 1 825 больных, всего в столице 976 739 инфицированных, скончались 15 007 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Спад заболеваемости коронавирусом в России ожидается к лету, однако в следующий осенне-зимний период может быть новый подъём. С таким прогнозом выступил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. По его мнению, в будущем коронавирусная инфекция станет одним из этиологических агентов сезонных вирусных заболеваний.

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