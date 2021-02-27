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Московские врачи вылечили ещё 2008 больных COVID-19

11:08
  • суббота
  • 27 февраля 2021

Столица достойно справляется с пандемией

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 008 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 895 879.
Заммэра Москвы оценил перспективы снятия ограничений по коронавирусу

Москва справилась с самым тяжёлым этапом в борьбе с коронавирусом и готова к повторению таких ситуаций в будущем. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. Он напомнил, что значительная часть жизни города пока ещё находится в серьёзных ограничениях, но, как выразился мэр, "самое страшное мы преодолели".

По данным на 27 февраля, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 234 720 пациентам, умерли с начала пандемии 85 743 человека. В Москве больных зарегистрировано 976 739, в мире более 113 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,5 миллиона человек.

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