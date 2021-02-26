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США ввели санкции против 76 саудитов из-за убийства журналиста

22:31
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Американская разведка обвинила в преступлении наследного принца бен Салмана

Визовые ограничения против 76 подданных королевства Саудовской Аравии намерен ввести госдепартамент США. В Вашингтоне считают, что они связаны с убийством журналиста Джамаля Хашукджи, погибшего в 2018 году.
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Журналист был убит в октябре 2018 года в Стамбуле, в консульстве Саудовской Аравии. Саудовские власти поначалу все отрицали. Однако после публикации видео- и аудиозаписей признали, что Хашукджи был убит в дипмиссии – якобы, в результате ссоры с консульскими работниками. Тело журналиста турецкая полиция так и не нашла.

Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Теперь выяснилось, что такой версии придерживается и американская разведка.

Госдеп в информационном бюллетене, содержание которого приводит агентство Bloomberg, заявляет о новой "политике Хашукджи". Личность 76 человек, причастных к преступлению в отношении саудовского диссидента, устанавливается.

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