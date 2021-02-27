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Российские и сирийские военные отразили атаку условных террористов в Тартусе

10:23
  • суббота
  • 27 февраля 2021

Военные справились с задачей

Российские и сирийские военные провели тренировку по отражению атаки боевиков в порту Тартус. По легенде нападение велось сразу с двух направлений. Условный противник также задействовал беспилотники.
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Группе "диверсантов" удаётся просочится в порт. Такой вариант в реальной жизни маловероятен. Но, тем не менее, командиры говорят, что лучше быть готовыми к любой неожиданности.

Учения совместные. Также, совместно придётся действовать и в случае реального прорыва. У каждого подразделения свои задачи. Сирийские солдаты перекрывают диверсантам пути отступления. Российские на БТР уничтожают основную группу условных террористов.

Чтобы было проще понимать друг друга, если вдруг завяжется бой, в подразделениях учат приказы. Сирийцы - на русском. Россияне - на арабском. Набор фраз небольшой, но в критической ситуации умение быстро объясниться может сыграть решающую роль, сообщает "ТВ Центр".

За годы войны сирийцы научились фронтовым боям, позиционным и даже навыки десантирования освоили. Но вот антитеррористические мероприятия были не на высоте. Задача военных полицейских в том и состоит, чтобы помочь восполнить этот пробел. Командиры говорят, конечно ещё есть над чем работать. Но в целом уже, получается не плохо.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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