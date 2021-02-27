Коммунальные службы Москвы работают круглосуточно из-за активного таяния снега

В столицу пришла весна

Гололёд и сильные подтопления в городах Центральной России. Сложная ситуация в Туле, Ярославле, Воронеже. А в Москве резкие перепады температуры прибавили работы коммунальным службам. Они работают в круглосуточном режиме.

Пока Дальний Восток засыпает снегом, а Сибирь сковывает мороз, в Центральной России весна уже громко заявляет о себе. На смену холодам пришло резкое потепление, и остатки сугробов стали превращаться в стремительные ручьи. Однако для Москвы это не стало неожиданностью. Коммунальные службы ликвидируют засоры и не допускают подтоплений, сообщает "ТВ Центр".

Однако работать в таком режиме удаётся не во всех российских городах. В Туле центральные улицы машинам приходилось преодолевать вброд. А в Ярославле растаявший снег на рубеже отрицательных и положительных температур быстро превратился в лёд, превратив дороги и тротуары в катки.

В Сибири чистое небо, ясный день и минус 20. К помощи на дорогах привлекли военных. Солдаты помогают не замёрзнуть тем, кто застрял на трассе. Жители Сахалина помогают себе сами. Через двухметровые сугробы с трудом пробирается даже трактор.

По словам метеорологов, погода в это время года всегда крайне нестабильна. И если на Дальнем Востоке и в Сибири зима ещё будет стойко держаться, то в столичном регионе столбик термометра по несколько раз в день может преодолевать отметку в ноль градусов. Минувшая ночь и вовсе оказалась самой тёплой за всю зиму и снег интенсивно таял.

"Идёт зачистка всех крышных пространств, и вывозится снег с тем, чтобы не допустить каких-то особых снеготаяний, и решить вопросы, связанные с вывозом снега, который в эти дни накопился", - сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков.

В ближайшие дни температура в Москве днём будет постоянно выше ноля. А уже к следующим выходным столбик термометра опять опуститься до минус пяти, по области до минус 10-ти градусов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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