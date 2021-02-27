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Путин поздравил бойцов Сил спецопераций с праздником

11:15
  • суббота
  • 27 февраля 2021

Он отмечается 27 февраля

Элита армии, оснащённая самым передовым оружием и техникой. 27 февраля в России отмечают день Сил специальных операций. Он был установлен указом президента в 2015 году. С профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов поздравил Владимир Путин.
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"Сегодня мы можем с полным основанием сказать, что у России, у наших Вооружённых сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности. Есть закалённые, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы родины и её безопасности", - сказал президент.

Вы не раз доказывали это, когда побеждали не числом, а умением: наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан.

Как отметил глава государства, создание сил специальных операций стало ответом на вызовы времени. Подразделение прошло сложный этап формирования, опираясь на уникальную школу отечественного спецназа. Бойцы применяют самые современные подходы к тактике. Как правило, их операции носят тайный характер.

В элитное подразделение входят лучшие разведчики, десантники, снайперы. Те, кто на практике доказал своё превосходство в военном деле. У большинства есть высокие государственные награды. За недолгую историю существования структуры - 13 бойцов были удостоены звания Героя России, сообщает "ТВ Центр".

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