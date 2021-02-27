Коронавирус в Европе: новые ограничения и провал вакцинации

Вакцины не хватает

Прививочная кампания в России продолжается, а в Европе по-прежнему буксует. В Новосибирске офицеры, которые изъявили желание сделать прививку, получили первый компонент вакцины и непривычный приказ: на несколько дней исключить физические нагрузки.

С начала декабря прививочные пункты посетили уже около четырёх миллионов россиян. Масштабы вакцинации с каждым днем растут, тогда как число случаев заболевания постепенно сокращается. Такую же картину в скором времени ожидают увидеть жители Белоруссии. Там на этой неделе выпустили пробную партию "Спутника V", сообщает "ТВ Центр".

Особые надежды на российский препарат возлагают Черногорские власти, не за горами туристический сезон. О дружеских отношениях с Россией в соцсетях говорил и экс-президент Молдавии. Республика стала 38-й страной в мире, зарегистрировавшей российскую вакцину. В скором времени этот список может пополнить Австрия. Канцлер страны обратился к Москве с просьбой о помощи, переговоры о возможных поставках вакцины уже ведутся. Аргентина же готова не только принимать самолёты с вакциной, но и сама производить. Определена первая производственная площадка.

На фоне буксующей вакцинации в Европе вводят новые ограничения. Рестораны Финляндии готовятся к закрытию, учеников средних школ переводят на дистанционное обучение. Власти Латвии продлевают режим чрезвычайной ситуации. В Чехии положение ещё хуже: страна вышла на первое место в мире по темпам заражения.

Оказаться на больничной койке боятся жители Швейцарии, и дело не только в коронавирусе. На днях эксперты подвели промежуточные итоги вакцинации. За время прививочной кампании о побочных реакциях заявили более трех с половиной сотен людей, 16 человек скончались. В 95 случаях речь шла о серьёзных последствиях с медицинской точки зрения, которые потребовали госпитализации вакцинированных. Это головная боль и аллергические реакции, включая анафилактический шок. Несмотря на совпадение по времени специалисты всё же не спешат связывать смерти швейцарцев с действием вакцины.

А вот жители Украины по-настоящему встревожены. Выяснилось, что новая вакцина, привезённая из Индии, не прошла исследований и сертификации. При этом страна могла бы успешно наладить выпуск того же "Спутника V", который успел отлично себя зарекомендовать, напомнил глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. Но видимо действующую власть если и заботят побочные эффекты, то исключительно политические.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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