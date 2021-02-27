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Протестующие в Ереване провели вторую ночь в палатках у здания парламента

10:39
  • суббота
  • 27 февраля 2021

Они требуют отставки премьер-министра Пашиняна

Новый митинг планируют провести армянские оппозиционные партии. Минувшая ночь в Ереване прошла спокойно, в палаточном городке у парламента оставались несколько десятков человек. Полицейские охраняют здание по периметру. Они также перекрыли подъезды к лагерю.
"Пашинян, уходи": как проходит второй день протестов в Армении

Накануне, 26 февраля противники премьер-министра Никола Пашиняна устроили в центре столицы многочисленную акцию протеста. Президент Армен Саркисян страны встретился с главой Генштаба, отставки которого требует Пашинян, а также спикером нацсобрания и представителями оппозиции, сообщает "ТВ Центр".

На встрече обсуждались пути выхода из кризиса и способы снижения напряжённости. Как заявили в администрации главы государства, он озвучит своё мнение о сложившейся ситуации после переговоров со всеми политическими силами.

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