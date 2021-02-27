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На Украине новый оппозиционный телеканал проработал менее суток

12:27
  • суббота
  • 27 февраля 2021

Его заблокировали власти

Оппозиционный украинский телеканал "Первый независимый" не просуществовал в эфире и суток. Спустя примерно час после начала вещания, его отключили от спутника и сейчас блокируют в кабельных сетях.
Сотрудники закрытых Зеленским СМИ создали свой телеканал

Об этом сообщили сами журналисты. По их словам, власти оказывают давление на провайдеров и требуют не предоставлять услуги каналу, несмотря на заключённые договоры.

Эти действия сотрудники СМИ назвали атакой на свободу слова и пообещали обжаловать. Сейчас вещание продолжается только в интернете, сообщает "ТВ Центр".

"Первый независимый" создали журналисты трёх оппозиционных телеканалов, закрытых в начале февраля. Киев обвинил их в ведении информационной войны против Украины.

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