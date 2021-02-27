В Эр-Рияде возмутились докладом американской разведки по делу Хашогги

Штаты готовят санкции

Обострение отношений между США и Саудовской Аравией. Американская разведка опубликовала доклад об обстоятельствах скандального убийства журналиста Джамаля Хашогги. Спецслужбы заявляют, что операцию по его устранению одобрил лично наследный принц Мухаммед Бен Сальман.

Доклад резко осудили в Эр-Рияде. Документ американской разведки поставил официальный Вашингтон в крайне щекотливое положение. В нём четко обозначено: наследный принц Саудовской Аравии лично одобрил план похищения и убийства журналиста, сообщает "ТВ Центр".

Теперь весь мир пристально следит за тем, что же предпримут Штаты, чтобы наказать виновных. Ведь они так любят размахивать шашкой, карать санкциями и даже бомбить страны, лидеров которых называют виновными в нарушениях прав человека А тут - жестокое убийство не просто рядового гражданина в какой-то далёкой республике, а известного представителя чётвертой власти, жившего и работавшего в США. И вот уже президент Байден буквально выкручивается на прямой вопрос о наказании главного виновника.

Я разговаривал с королём, не с принцем. И я дал ему понять, что правила меняются, и мы собираемся объявить о значительных изменениях. Мы собираемся привлечь их к ответственности за нарушения прав человека.

Известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда Джамаль Хашогги в октябре 2018 года зашёл в консульство королевства в Стамбуле. Живым его больше никто не видел. Саудовские власти признали убийство только под давлением неопровержимых улик. Да, и то, списали расправу на случайную ссору. Однако, у США слишком важные бизнес-связи с саудитами, подкреплённые многомиллиардными сделками, чтобы основательно с ними ссориться. Американская пресса пишет, что Байден может ограничить поставки техники и наступательных вооружений Эр-Рияду, но пока они продолжаются.

Близкие к Белому дому эксперты намекают, что детали этого доклада были известны ещё предыдущей администрации, но та не приняла никаких мер. Однако и команда Байдена располагает этой информацией около месяца. И тоже никаких решительный действий. Даже после публикации доклада.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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