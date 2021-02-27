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16 человек умерли в Швейцарии после вакцинации от коронавируса

10:19
  • суббота
  • 27 февраля 2021

В основном это - пожилые люди

В европейских странах продолжают фиксировать многочисленные смерти после прививок от коронавируса. В Швейцарии сообщили о гибели 16 человек после вакцинации. Информация появилась на сайте Швейцарского фармакологического института.
На Украине сообщили о побочных эффектах от вакцины AstraZeneca

Средний возраст умерших - 86 лет, у большинства из них были хронические заболевания. Люди получали вакцины совместного производства Pfizer и BioNTech, а также препарат компании Moderna.

Сообщается и о серьёзных осложнениях после вакцинации. Речь идёт о головной боли, заболевании COVID-19 и аллергических реакциях, включая анафилактический шок. При этом Swissmedic утверждает, что польза от вакцины превышает возможные риски.

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