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В Москве началась вакцинация добровольцев "Спутником Лайт"

11:48
  • суббота
  • 27 февраля 2021

Идёт подача заявок

В Москве началась вакцинация добровольцев вакциной "Спутник Лайт", сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Уже идёт активная подача заявок. В будущем объёмы вакцинации будут увеличиваться, а новый препарат предполагается использовать в сочетании с двухкомпонентной вакциной "Спутник V".
Одобрено проведение третьей фазы исследования вакцины "Спутник Лайт"

Министерство здравоохранения разрешило проведение третьей фазы клинических исследований "Спутника Лайт" в середине февраля. Тогда сообщалось, что испытания пройдут на четырёх тысячах добровольцев в 15 медучреждениях в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Саратове и Смоленске.

"Спутник Лайт" может стать эффективным временным решением в процессе вакцинации для стран, где не хватает вакцин. В России основным препаратом для массовой вакцинации остаётся вакцина "Спутник V".

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