Выпускникам школ упростили сдачу итоговых экзаменов

Это сделано в связи с пандемией

В этом году выпускники 9-х и 11-х классов будут сдавать экзамены по упрощённой схеме. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Мишустин. Новые правила вводятся из-за продолжающейся в мире пандемии коронавируса.

У учеников 9-х классов отменяются экзамены по выбору, школьники смогут получить аттестат только на основании двух ГИА - по математике и русскому языку. Для выпускников 11-х классов, не планирующих поступать в вузы, ЕГЭ заменён в этом году на государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по этим же двум предметам. Те, кто захочет поступать в вузы, должны будут сдать ЕГЭ по необходимым дисциплинам.

Также упрощается сдача экзаменов для учащихся 11-х классов с инвалидностью. Для получения аттестата им предоставят выбор между ЕГЭ по русскому и ГВЭ. Ещё одно новое правило, действующее в этом году: выпускники не станут сдавать экзамены досрочно.

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