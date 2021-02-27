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Онкология - не приговор: Юдашкин рассказал о борьбе с болезнью

14:14
  • суббота
  • 27 февраля 2021

Диагноз кутюрье поставили в 2016 году

Модельер Валентин Юдашкин впервые рассказал, как четыре года борется с онкологией. 57-летний дизайнер своим примером доказал, что страшный диагноз - это не приговор.
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Рак почки и метастазы в мозгу обнаружили у Юдашкина в 2016 году. Он перенёс курс химиотерапии и несколько операций. Говорить на эту тему кутюрье не хотел, он боролся за жизнь и при этом продолжал много работать.

"Это первое моё интервью на эту тему. Может быть, год назад я не был к этому готов, потому что когда при первом упоминании фамилии и имени в интернете выскакивают болезнь, а не то, что я делал всю жизнь", - рассказал Юдашкин в интервью телеканалу "Дождь".

Начальную диагностику он проходил в Лос-Анджелесе, там сдавал анализы и делал многочисленные МРТ и КТ. Но в какой-то момент заокеанские врачи отправили Юдашкина к российским специалистам. По сути американские медики проморгали болезнь.

Исправлять их ошибки пришлось российским хирургам, они сделали модельеру первую операцию. Всего их потребовалось четыре. Сейчас Юдашкин восстанавливается, но известно, что рак – болезнь коварная и всегда может дать о себе знать.

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